Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. 24 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» московский «Спартак» уступил «Ростову». Основное время матча 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 завершился со счетом 3:2.

Fc-rostov.ru «Ростов»

Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Роман Тугарев (14’ Хорен Байрамян), Дмитрий Полоз (75’ пенальти) и Али Соу (90+5’ пенальти). Два гола «красно-белых» забили Александр Соболев и Руслан Литвинов на 17-й и 90+1-й минутах соответственно.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Калинин (Терентьев, 66’), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Глебов, Тугарев (Мухин, 85’), Байрамян, Полоз (Голенков, 88’), Щетинин (Селява, 67’), Комличенко (Соу, 67’).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов (Рассказов, 59’), Кофрие (Литвинов, 76’), Классен (Николсон, 76’), Бакаев (Денисов, 90’), Перейра, Игнатов, Зобнин, Соболев.

«Ростов», набрав 32 очка, обошел грозненский «Ахмат» и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 31-м очком остался на десятой строчке.