Лондон, 24 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 24 апреля «Челси» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря голу нападающего сборной США по футболу Кристиана Пулишича на 90-й минуте встречи.

Pixabay.com «Челси»

Составы команд:

«Челси»: Менди, Силва, Чалоба, Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Зиеш, 76’), Маунт, Хаверц (Лукаку, 76’), Вернер (Пулишич, 76’).

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Доусон, Джонсон, Цоуфал, Форналс, Масуаку, Соучек, Нобл (Райс, 62’), Ярмоленко (Боуэн, 73’), Бенрахма (Лансини, 78’).

«Челси», одержав девятнадцатую победу в сезоне и набрав 65 очков, укрепился на третьей позиции. «Вест Хэм Юнайтед» с 52-мя очками остался на седьмом месте.