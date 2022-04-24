Екатеринбург, 24 апреля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2022 год планируют заменить последние 111 лифтов, имеющих преышение срока эксплуатации. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

(сс) kaisender Лифт

Из них 63 находится в Екатеринбурге. С 2023 года область выйдет на плановую замену лифтового оборудования, отмечают в департаменте.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу заменить лифты, эксплуатирующиеся более 25 лет, к февралю 2025 года. «Мы с опережением её выполним», — отмечает гендиректор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.

Всего за 2016–2021 год в жилищном фонде удалось заменить 2812 лифтов. Условия своего проживания улучшили более 260 тыс. свердловчан.