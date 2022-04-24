Лондон, 24 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Отношения Великобритании и Индии в некоторых сферах выходят на новый уровень. Об этом 24 апреля сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью индийскому телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Полагаю, что в мире, где все мы хотим сотрудничать, было бы разумным действовать сообща с тем, чтобы мы вместе могли быть более самодостаточны. У нас есть доверенные партнеры, и наши отношения выходят на новый уровень в сферах зеленого роста, обороны и безопасности, а также торговли», — сообщил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что его не беспокоит расхождение позиций Индии и Великобритании в отношении России.

«В мире, где автократии могут делать жуткие вещи, необходимо строить как можно более тесные партнерские, дружеские связи между демократиями», — заявил Джонсон.

Он отметил, что оборонное партнерство Великобритании, США и Австралии AUKUS и Четырехсторонний диалог по безопасности могут служить примерами успешного сотрудничества свободных стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе впервые посетил Индию в качестве главы правительства.