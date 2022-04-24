Луганск, 24 апреля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Поселок Новотошковское в Луганской Народной Республике (ЛНР) взяли под контроль военнослужащие Народной милиции республики. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 24 апреля официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко журналистам.

Mstyslav Chernov Донбасский ополченец

«Очередной красный флаг, флаг Победы, водружен теперь над 10-м лицеем населенного пункта Новотошковское, — сказал Филипоненко. — В принципе, учитывая особенности местности факт наличия здесь флага Победы означает, что поселок полностью под контролем ЛНР».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Первомайск из артиллерийского орудия.