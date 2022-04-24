Миасс, Челябинская область, , 18:57 — REGNUM В Челябинской области прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту травмирования жительницы Златоуста в Миассе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура Ysia.ru

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Там ей оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 24 апреля в Миассе проходило огненное шоу. И горящая шина попала в зрительницу.

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