Москва, , 18:50 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки провели 177 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 24 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

«За последние сутки проведено 177 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 289,5 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 24 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 446.