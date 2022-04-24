Новосибирск, 24 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области вдоль трасс в 2021 году было демонтировано более 500 самовольно установленных рекламных конструкций — деревянных щитов и растяжек, прибитых к деревьям и опорам освещения. Об этом сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог региона.

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«В 2022 году рейд пройдет в мае. До сегодняшнего дня с начала года ликвидировано два грузовика конструкций — около 200 единиц», — уточнили в ТУАД.

В управлении подчеркнули, что незаконно установленные рекламные конструкции и различные нестандартные изделия, которые стихийно размещают вдоль обочин, влияют на безопасность дорожного движения.