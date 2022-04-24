Москва, , 18:53 — REGNUM Порядка 700 тонн гуманитарной помощи передали беженцам и пострадавшим жителями Донбасса и Украины приходы Русской православной церкви. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

Сбор гуманитарной помощи Денис Абрамов © ИА REGNUM

По его словам, почти в каждом приходе Русской православной церкви собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса. Нуждающимся уже было передано порядка 700 тонн гуманитарного груза, кроме этого было собрано свыше 200 млн рублей.

«Около 700 тонн гуманитарной помощи передали беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, из них более 380 тонн направлено в Донецкую, Горловскую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии», — сообщил митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что церковь активно участвует в оказании помощи людям, которые пострадали в ходе спецоперации.