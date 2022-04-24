Тобольск, Тюменская область, , 18:35 — REGNUM В тюменском городе Тобольске в светлый день Пасхи состоялась ярмарка на Базарной площади. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пасхальные зайцы в Тобольске Пресс-служба администрации Тобольска

Тоболяки и гости города отведали и приобрели пасхальные куличи и выпечку, горячие напитки, сувениры. Фермеры из других районов Тюменской области привезли мёд, сыры, изделия народного творчества и многое другое.

Ярмарка «Пасхальная весна» Пресс-служба администрации Тобольска

Ярмарку «Пасхальная весна» сопровождали выступления художественных коллективов Тобольска.

«Пасха – это торжество человеколюбия и справедливости. Пример Христа обращает души православных к теплу, свету и добродетели, укрепляет в вере и дарует надежду. Это день, когда мы предаем забвению самое разрушительные чувства для человеческой души – уныние и отчаяние. День, когда наши сердца посещает покой, радость и милосердное желание бескорыстно помогать ближнему», — поздравил тоболяков с праздником глава города Максим Афанасьев.