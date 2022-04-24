Анкара, 24 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции осудило президента США Джо Байдена, который снова назвал события 1915 года в Османской империи геноцидом армян. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Заявления о событиях 1915 года, несовместимые с историческими фактами и международным правом, не имеют отношения к действительности. Это включает в себя сегодняшнее неудачное заявление президента США Байдена, повторившего допущенную в 2021 году ошибку. Мы осуждаем тех, кто искажает политические мотивы и исторические факты и настаивает на этой ошибке», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 апреля Байден почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян.