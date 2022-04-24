Новосибирск, , 18:32 — REGNUM В Новосибирской области будет создана концепция обеспечения безопасности несовершеннолетних до 2027 года. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Подросток pexels.com

Министерство совместно с заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики подготовят проект нормативного правового акта об утверждении концепции.

По официальным данным, в 2021 году содействие в трудоустройстве было оказано 7916 подросткам, более трети из них – несовершеннолетние, находящиеся в рудной жизненной ситуации. За три месяца 2022 года трудоустроились 307 несовершеннолетних.