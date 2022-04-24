Луганск, , 18:29 — REGNUM Из Москвы в Луганск доставили частицу Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу на Гроб Господень во время богослужения в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом, как сообщило агентство «Луганскинформцентр», заявил 24 апреля руководитель молодежного направления центра «Святые лавры Руси православной» Иван Грива.

Благодатный огонь Benoit Soubeyran

«Святыню, которую мы вчера получили в Москве, привезли на территорию Донбасса для того, чтобы всем жителям принести сюда мир», — — сказал Грива.

Напомним, 23 апреля из Иерусалима в Москву прилетел самолет с Благодатным огнем.