Париж, 24 апреля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Во Франции во втором туре выборов президента по состоянию на 18:00 мск в голосовании приняли участие 63,23% граждан страны. Об этом сообщает МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмануэль Макрон и Марин Ле Пен

При этом отмечается, что на избирательные участки пришло меньше французов, чем за такой же период на выборах в 2017 году.

Во втором туре выборов президента Франции участвуют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.