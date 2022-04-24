Кемерово, 24 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Министр образования Кемеровской области Софья Балакирева и директор Тайгинского института железнодорожного транспорта Евгений Селиванов подписали соглашение о партнёрстве. Об этом сообщили в региональном минобре.

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«26 апреля состоится четырехстороннее подписание соглашения о партнёрстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра «Цифровая металлургия Кузбасса» между министерством образования Кузбасса, АО «ЕВРАЗ ЗСМК», Кузнецким индустриальным техникумом и Кузнецкий металлургический техникум» имени Бардина Ивана Павловича», — уточнили в министертстве.

Напомним, Кемеровская область вошла в число пилотных регионов реализации федерального проекта «Профессионалитет».