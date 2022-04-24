Бейрут, 24 апреля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Судно с сирийскими беженцами затонуло 23 апреля у побережья Триполи (90 км от Бейрута) в результате столкновения с патрульным катером. Об этом 24 апреля сообщил командир ВМС Ливана полковник Хайсам Даннави на пресс-конференции.

Mil.ru Крушение

«Моряки пытались задержать судно с нелегальными мигрантами, однако его капитан совершил неудачный маневр и врезался в наш корабль», — сообщил Даннави.

Он отметил, что судно было перегружено, поэтому сразу пошло на дно.

«Как оказалось, на нем не было спасательных жилетов и кругов, но наши моряки сумели спасти большую часть людей, находившихся на борту», — сообщил командир ВМС Ливана, отметив, что команда патрульного катера не применяла оружия для остановки нарушителя.

Сообщается, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил 25 апреля днем национального траура по погибшим при крушении судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на борту судна было порядка 60 человек.