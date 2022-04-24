Тверь, , 18:19 — REGNUM В Твери увеличилось до 17 человек число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны России. Об этом 24 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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«Обнаружены останки еще шестерых погибших (в ходе разбора завалов), — сказал источник. — Общее количество жертв пожара составляет 17 человек».

По словам источника, в настоящее время специалисты продолжают разбор сгоревших конструкций.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля в Твери в центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны произошел крупный пожар.