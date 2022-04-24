Новосибирск, , 18:17 — REGNUM Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту «Толмачёво им. А. И. Покрышкина» из-за задержки авиарейса «Новосибирск – Дубай» авиакомпании «Flydubai». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Аэропорт «Толмачево» A.Savin

Установлено, что 22 апреля из-за технической неисправности самолёта было задержано выполнение авиарейса «Новосибирск – Дубай». Вылета ожидали более 170 пассажиров.

Будет проверена своевременность предоставления пассажирам услуг по размещению в гостинице и обеспечения горячим питанием.