Новосибирск, 24 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту «Толмачёво им. А. И. Покрышкина» из-за задержки авиарейса Новосибирск — Дубай авиакомпании «Flydubai». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

A.Savin Аэропорт «Толмачево»

Установлено, что 22 апреля из-за технической неисправности самолёта было задержано выполнение авиарейса Новосибирск — Дубай. Вылета ожидали более 170 пассажиров.

Будет проверена своевременность предоставления пассажирам услуг по размещению в гостинице и обеспечения горячим питанием.