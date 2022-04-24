Тегеран, 24 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Иран не поставлял в Россию своё вооружение. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщает посольство РФ в Тегеране.

Mil.ru Зенитные ракетные комплексы

«Появившаяся в некоторых СМИ информация о поставках иранского вооружения в Россию является фейком и не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Ранее британские СМИ распространили информацию, согласно которой Иран якобы поставляет в Россию вооружение, включая зенитно-ракетные установки.