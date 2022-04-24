Прокопьевск, Кемеровская область, 24 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Жительница Прокопьевска решила продать свою дубленку на сайте объявлений, но в результате осталась без 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

40.мвд.рф Кража денег

Выяснилось, что женщина разместила на сайте объявление информацию о продаже дублёнки. Ей в мессенджере написал потенциальный покупатель. После обсуждения сделки он прислал ссылку якобы для зачисления денег – в открывшейся интернет-странице женщина указала данные, после чего с её карты было похищено более 30 тысяч рублей. Она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Выяснилось, что номер телефона преступника зарегистрирован в Тюменской области.