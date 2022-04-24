Нижний Новгород, 24 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Пожар в административном здании ликвидируют в Нижнем Новгороде. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба МЧС по России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Сообщается, что в Нижнем Новгороде в поселке Луч Приокского района произошло возгорание кровли административного здания.

По тревоге были подняты 97 огнеборцев на 27 единицах техники.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что горит кровля здания на площади 1,2 тыс. кв. метров.

Отмечается, что сведения о пострадавших и погибших не поступали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 24 апреля в брянском городе Фокино ликвидировали крупный пожар.