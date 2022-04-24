Донецк, 24 апреля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Вся сложность ситуации в Мариуполе заключается в «Азовстали». Об этом журналистам заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент [России Владимир Путин]», — сказал Пушилин.

По его словам, засевшим на «Азовстали» неонацистам «осталось недолго, в силу разных обстоятельств».