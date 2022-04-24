Кемерово, 24 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Кемеровские предприятия за январь–февраль 2022 года произвели 28,5 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, 36,9 тыс. тонн молока, 940 тонн сливочного масла, 1,8 тыс. тонн сметаны, 343 тонны растительных масел и 423 тонны творога. Об этом сообщил Кемеровостат, анализируя состав пасхального кулича.

NikolayFrolochkin Пасха

«Для тех, кто хочет ускорить процесс выпечки, произведено 163 тонны смесей для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», — уточнил региональный орган статистики.

За первые два месяца текущего года в регионе также произведено 197,9 млн яиц — производство выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.