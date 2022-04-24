Ташлинский район, Оренбургская область, , 17:58 — REGNUM В Оренбургской области руководство одной из фирм погасило долги по зарплате на сумму более 5,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Организация находится в Ташлинском районе. Долг перед 294 гражданами образовался в феврале. По результатам проверки прокуратура завела административное дело и внесла директору представление.

В результате задолженность была погашена в полном объёме. Как сообщало ИА REGNUM, в ряде случаев в разных регионах Урала из-за задержек зарплат руководителей привлекали к уголовной ответственности.