Киев, 27 апреля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. На Украине повреждены объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза». Об этом сообщила пресс-служба компании.

алерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что утром 27 апреля в результате обстрела Вооружённых сил РФ объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения.

При этом не уточняется, о каких объектах идёт речь и где они находятся. Также неизвестен характер повреждений.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля на Украине в результате удара были повреждены два подземных газохранилища. В «Нафтогазе» отметили, что, несмотря на это, хранилища продолжают функционировать. Местонахождение объектов не раскрывалось.

Глава компании «Нафтогаза» Алексей Чернышев 24 марта сообщил о повреждении в результате взрывов объектов на западе Украины.

Российские удары по подземным хранилищам газа на западе Украины могут оставить Киев без заработка, так как их нельзя будет использовать в качестве таможенного склада газа для отправки в Европу, заявил главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

По его словам, для Киева это катастрофический случай, ведь больше не получится «ничего украсть». Он добавил, что в результате недавних ударов получили повреждения и генерирующие мощности на западе Украины. Электроэнергия нужна для запитки агрегатов ПХГ и газораспределительных станций, значит, и с этой стороны у киевского режима могут возникнуть проблемы, пояснил он.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.