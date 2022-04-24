Белгород, 24 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Российское село Отрадное, расположенное в Белгородской области, обстреляно с территории Украины. Об этом написал в своём телеграм-канале глава районной администрации Владимир Перцев.

Флаг Белгородской области

«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках», — написал Перцев.

Он отметил, что повреждения зданий и пострадавшие отсутствуют, а ситуация в селе спокойная.