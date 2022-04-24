Пекин, , 18:11 — REGNUM Подписание сделки о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем вызвало тревогу в США. Об этом 24 апреля сообщает NBC.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

По мнению эксперта по Китаю из Кентерберийского университета в Новой Зеландии Анн-Мари Брэди, эта сделка «меняет правила игры».

«США являются главной целью этого решения, оно направлено на противодействие стратегии США по сдерживанию в Индо-Тихоокеанском регионе. Но это также напрямую угрожает безопасности и автономии островных государств Тихого океана, а также Австралии и Новой Зеландии», — приводят журналисты ее слова.

Отмечается, что США опасаются, что эта сделка может позволить Китаю создать военную базу в Тихом океане, менее чем в двух тысячах км от Австралии, чьи отношения с Пекином находятся на самом низком уровне за последние годы.

Сообщается, что при этом в министерстве иностранных дел Китая заявили, что данное соглашение касается поддержания стабильности на Соломоновых островах и «не направлено против какой-либо третьей стороны».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство Австралии просило Соломоновы острова не заключать пакт о безопасности с Китаем.