Кемерово, , 17:50 — REGNUM Туризм сейчас — одно из важнейших направлений развития Кемеровской области. Об этом во время рабочей поездки в Чебулинский муниципальный округ заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Это не только способствует популяризации региона, но и позволяет создавать новые рабочие места, благоустраивать территории. Особенно важно при этом использовать природные особенности, преимущества, которыми щедро одарен Кузбасс», — сказал Цивилёв.

Он отметил, что Шестаково — уникальное место, где находят останки динозавров, и «поэтому будем делать всё, чтобы сделать его популярным местом для туристов». Он поддержал идею директора Кузбасского краеведческого музея Ольги Феофановой создать в Шестаково филиал музея. Для туристов будут созданы смотровые площадки.