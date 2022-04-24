Ереван, 24 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Представители российской дипломатической миссии почтили пять жертв геноцида армян. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.

Геноцид армян. 1915 г

Дипломаты возложили венки и цветы к монументу и к Вечному огню в мемориальном комплексе «Цицернакаберд».

В мероприятии приняли участие посол РФ в Армении Сергей Копыркин, сотрудники дипломатической миссии, торговый представитель России Анна Донченко, атташе по вопросам обороны при посольстве Игорь Щербаков и руководитель представительства Россотрудничества Вадим Фефилов.