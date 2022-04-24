Донецк, , 17:40 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР.