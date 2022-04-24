Кемерово, 24 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Кемерове завтра, 25 апреля, в учреждениях образования пройдут торжественные линейки, на которых поднимут флаг России. Об этом сообщили в мэрии города.

Takumiitinose Флаг России

«Занятия в школах Кемерова еженедельно будут начинаться поднятием флага Российской Федерации», — уточнили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кузбасских школах с 25 апреля будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг России — соответствующее решения принято на совещании правительства региона.