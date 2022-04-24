Берлин, , 17:35 — REGNUM Увеличить внешние займы почти на 40 млрд евро намерена Германия для смягчения экономических последствий спецоперации на Украине. Об этом 24 апреля сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По информации журналистов, руководство Германии надеется при помощи дополнительных средств компенсировать рост цен на энергоносители для юридических и физических лиц.

Сообщается, что если парламент страны одобрит данный план, то общая сумма госдолга Германии достигнет 140 млрд евро.