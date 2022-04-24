Новосибирск, , 17:33 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 24 апреля, сотрудники МЧС России находились на усиленном дежурстве в местах пасхальных праздников. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Верующая в Пасху Дарья Драй © ИА REGNUM

«24 апреля православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Пасху. Во время празднования церковь становится местом массового скопления людей с большим количеством открытых источников огня», — отметили в МЧС России.

В Новосибирской области в местах совершения богослужений безопасное пребывание граждан обеспечивали 95 сотрудников МЧС России, на контроле находились 94 культовых объекта.