Алжир, , 17:27 — REGNUM Изменение позиции властей Испании по вопросу о статусе Западной Сахары является этически и исторически неприемлемым. Об этом заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, сообщает информационное агентство Algérie Presse Service.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Испания не должна забывать, что она по-прежнему несет ответственность в отношении Западной Сахары по причине статуса [Испании как] управляющей державы территории в глазах международного права. И это так, пока не найдено какое-то решение по вопросу о Западной Сахаре. Однако Мадрид эту ответственность, похоже, игнорирует», — сказал Теббун.

По его словам, Испания «не имеет права предлагать колонизированную страну другой стране».

Теббун также напомнил, что Алжир поддерживает хорошие отношения с испанским государством, но позиция премьер-министра Педро Санчеса по Западной Сахаре изменила ситуацию, что потребовало отзыва Алжиром своего посла в Мадриде: «Испанское правительство не прислушивалось к другим точкам зрения по сахарскому вопросу даже несмотря на то, что они были высказаны в испанском парламенте и испанским общественным мнением. Мы не будем вмешиваться во внутренние дела Испании, однако Алжир как страна-наблюдатель по вопросу Западной Сахары <…> считает, что Испания является управляющей державой территории до тех пор, пока не будет найдено решение этого конфликта. Испания не должна забывать о своей исторической ответственности».

Помимо этого, Теббун призвал проводить черту различия между властями Испании и испанским государством, с которым у Алжира очень прочные связи: «Мы требуем применения международного права, чтобы отношения с Испанией нормализовались. Алжир не откажется ни от Западной Сахары, ни от Палестины, поскольку это два вопроса деколонизации».