Челябинск, , 17:19 — REGNUM В Челябинске на набережной реки Миасс 24 апреля состоялся пасхальный перезвон. Научиться звонить в колокол могли все желающие.

Пасха

По информации городского управления культуры, здесь были запланированы мастер-классы по изготовлению сувениров, выступления творческих коллективов и т.д. Все посетители могли сфотографироваться возле больших расписных яиц. А особым сюрпризом был колокольный перезвон от профессиональных звонарей. Прикоснуться к церковному инструменту и позвонить в колокол могли все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2022 года православные отмечают Пасху.