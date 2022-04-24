Сана, , 17:17 — REGNUM Сразу 14 иностранцев освобождены в Йемене при содействии Омана. Об этом сообщает сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на МИД страны.

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что освобождённые лица доставлены из удерживаемой движением «Ансар Аллах» (хуситы) столицы Йемена Саны в Маскат.

В МИД Омана отметили, что в числе освобожденных – граждане Великобритании, Индии, Индонезии и Филиппин. Сообщается также, что Маскат стал посредником после поступивших просьб со стороны стран удерживаемых граждан о помощи в освобождении.