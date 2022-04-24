Сана, 24 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Сразу 14 иностранцев освобождены в Йемене при содействии Омана. Об этом сообщает сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

Отмечается, что освобождённые лица доставлены из удерживаемой движением «Ансар Аллах» (хуситы) столицы Йемена Саны в Маскат.

В МИД Омана отметили, что в числе освобожденных – граждане Великобритании, Индии, Индонезии и Филиппин. Сообщается также, что Маскат стал посредником после поступивших просьб со стороны стран удерживаемых граждан о помощи в освобождении.