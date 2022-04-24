Новосибирск, , 17:16 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 592 пациента, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 119 новых носителей коронавируса. За это же время 126 человек выздоровели, семь пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 255 515 случаев заражения коронавирусом, 248 574 пациента выздоровели, умерли 5602 человека, в реанимации находятся 84 человека, на ИВЛ – 15 пациентов.