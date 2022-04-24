Новосибирск, 24 апреля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 592 пациента, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 119 новых носителей коронавируса. За это же время 126 человек выздоровели, семь пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 255 515 случаев заражения коронавирусом, 248 574 пациента выздоровели, умерли 5602 человека, в реанимации находятся 84 человека, на ИВЛ – 15 пациентов.