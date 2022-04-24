Киев, , 17:08 — REGNUM Заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Брюссель должен найти «особый путь сотрудничества» с Киевом, разочарованы на Украине. Об этом 24 апреля сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, заявление которого обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства.

ЕС Politikus.ru

По его словам, в Киеве считают подобные заявления «стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Брюссель и Киев должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе.

Читайте также: Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС