Кемерово, 24 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 апреля, на лечении находятся 1708 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 112 новых носителей коронавируса. За это же время 179 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 161 008 случаев заражения коронавирусом, 157 000 человек выздоровели, 2300 скончались.