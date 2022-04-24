Тель-Авив, Израиль, 24 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности задержали в выходные дни силы безопасности Израиля. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Армии обороны страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Сообщается, что силы Армии обороны Израиля провели вмести с общей службой безопасности Израиля контртеррористические операции в Иудее и Самарии.

Помимо этого, 22 апреля во время оперативных действий в населённом пункте Араббуна военнослужащие задержали подозреваемого в содействии совершившему теракт в Тель-Авиве в начале апреля.

Отмечается, что всего в выходные дни были задержаны 12 человек, которых заподозрили в причастности к террористической деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в апреле в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности.