Берлин, , 16:58 — REGNUM Внешняя политика ФРГ за последние 20 лет пришла в упадок. Так считает лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Фридрих Мерц Harald Dettenborn

«Вся внешняя политика Германии и политика безопасности последних 20 лет пришла в упадок», — сказал Мерц.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «все министры обороны за последние 20 лет принимали неверные решения относительно оснащения и состояния войск»: «Это были серьёзные упущения, в том числе и внутри ХДС/ХСС».

Политик также подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за нежелания поставлять тяжёлые вооружения на Украину: «Он скрывает, он утаивает, он говорит только половину правды».