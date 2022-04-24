Новосибирск, , 16:54 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех православных с великим праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой. Он пожелал, чтобы этот праздник согрел сердца теплом.

Пасха eldamira

«Пасхальные торжества несут в себе свет веры, добра и милосердия, наполняют сердца любовью к ближним, обращают нас к духовным ценностям православия и многовековым традициям нашего народа, — написал Травников в своём телеграм-канале. — Искренне желаю светлой Пасхальной радости! Пусть этот праздник согреет сердца теплом родных и близких, принесет в ваши дома согласие и исполнит самые добрые желания».

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