Миасс, Челябинская область, , 16:49 — REGNUM В Челябинской области Следственный комитет запросил из полиции материалы проверки по факту травмирования женщины горящей шиной. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

В лечебном учреждении даме оказали необходимую помощь. По результатам проверки СКР примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу было ночью 24 апреля. Один из участников попал горящей покрышкой в женщину.

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