Миасс, Челябинская область, 24 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Челябинской области Следственный комитет запросил из полиции материалы проверки по факту травмирования женщины горящей шиной. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

В лечебном учреждении даме оказали необходимую помощь. По результатам проверки СКР примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу было ночью 24 апреля. Один из участников попал горящей покрышкой в женщину.