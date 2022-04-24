Кемерово, 24 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Двое подростков из Кемеровской области признаны виновными в грабеже. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) Wokandapix Подросток

Установлено, что 17-летний и 14-летний жители одного из городов региона подошли к двоим восьмилетним мальчикам и под предлогом отдать им свои аккаунты в интернет-игре попросили передать телефоны. Дети выполнили просьбу, а подростки сбежали с телефонами. Мальчики попытались их догнать, но не смогли и рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Подростки были задержаны по горячим следам, похищенные телефоны возвращены владельцам. Подростки вину признали, им было назначено наказание по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.