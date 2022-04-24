Тюмень, , 16:40 — REGNUM В Тюмени произошёл сход трёх грузовых вагонов. На место выехал транспортный прокурор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На месте аварии Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Сход поездов произошёл 24 апреля в 11:49 по местному времени (09:40 мск) на станции Войновка при маневровой работе. Предварительная причина устанавливается. Пострадавших нет. Повреждены механизм стрелочных переводов и 100 метров пути необщего пользования.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения.