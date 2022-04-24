Донецк, , 16:39 — REGNUM Более 140 человек эвакуировали в течение текущего дня из Мариуполя в Безыменное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«В течение дня 24 апреля… из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 23 ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные в данный момент пребывают в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили, что из-под завалов драмтеатра в Мариуполе извлекли тела 11 погибших мирных жителей.